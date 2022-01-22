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22 минуты назад

В ПФР рассказали о досрочной пенсии для одной категории россиян

Многодетные мамы имеют право раньше выйти на пенсию. Об этом рассказали в Пенсионном фонде России.

В ПФР рассказали о досрочной пенсии для одной категории россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Там подчеркнули, что для досрочного выхода необходимы 15 лет страхового стажа.

«Многодетные мамы имеют право на досрочный выход на пенсию. Так, если у женщины трое детей, то она имеет право выйти на заслуженный отдых в 57 лет», - сказано в сообщении ПФР.

Если у женщины четыре ребенка, то право на пенсию она получает в 56 лет. При наличии пятерых детей - в 50 лет.

Отмечается, что в 2022 году для всех категорий граждан повысится

пенсионный коэффициент: с 21 до 23,4 балла.

В ПФР также объяснили, что педагоги имеют право на досрочную страховую пенсию после 25 лет стажа.

Ранее юрист назвал 3 способа, позволяющих увеличить пенсию.

Личный счет,Пенсионный фонд РФ,
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