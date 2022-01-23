Минтруд РФ назвал размеры выплат на детей в 2022 году

Ранее сообщалось, что средняя сумма пенсии неработающего пенсионера будет почти 19 тысяч рублей после индексации. В этом году на это дополнительно потребуется свыше 170 миллиардов рублей, заявил глава Минтруда Антон Котяков. С 1 февраля также проиндексируют маткапитал и детские пособия. Повысят компенсации за отказ от набора социальных услуг и пособие на погребение.