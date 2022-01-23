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1 час назад

Минтруд РФ назвал новые размеры выплат на детей в 2022 году

В России в очередной раз изменился размер детских выплат. Среди них — материнский капитал, ряд детских пособий, выплаты на первых детей.

Минтруд РФ назвал размеры выплат на детей в 2022 году
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее сообщалось, что средняя сумма пенсии неработающего пенсионера будет почти 19 тысяч рублей после индексации. В этом году на это дополнительно потребуется свыше 170 миллиардов рублей, заявил глава Минтруда Антон Котяков. С 1 февраля также проиндексируют маткапитал и детские пособия. Повысят компенсации за отказ от набора социальных услуг и пособие на погребение.

Личный счет,Антон Котяков,Минтруд,
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