Финансист рассказала об изменении пенсионного возраста в 2022 году

Страховую пенсию по старости в 2022 году получат женщины, достигшие 56,5 лет, и мужчины в возрасте 61,5 года. Об этом агентству «Прайм» рассказала профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова.
Она напомнила, что постепенное повышение пенсионного возраста предусматривает десятилетний переходный период.
«Начиная со второго полугодия 2019 по второе полугодие 2022 года пенсионный возраст начал "сдвигаться" в сторону увеличения с шагом полгода – год», - сказала Финогенова.
Поэтому в 2024 году пенсионный возраст составит 58 лет для женщин и 63 года для мужчин, в 2026 году - 59 лет и 64 года соответственно.
В 2028 на отдых россияне будут уходить в 65 лет и 60 лет.
Требуемый для назначения пенсии страховой стаж составляет сейчас 13 лет. Он будет увеличиваться на один год до 2024-го, когда значение необходимого стажа достигнет 15 лет и больше повышаться не будет.
Для назначения пенсии необходимо наличие определённого количества коэффициентов: в 2022-м - не менее 23,4, но уже с 2025 года и позже — 30 баллов.
Ранее сообщалось, что с 1 февраля 2022 года пенсионеров могут вызвать в ФНС и потребовать справку о размерах получаемой пенсии.