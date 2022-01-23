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1 час назад

Финансист рассказала об изменении пенсионного возраста в 2022 году

Страховую пенсию по старости в 2022 году получат женщины, достигшие 56,5 лет, и мужчины в возрасте 61,5 года. Об этом агентству «Прайм» рассказала профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова.

Финансист рассказала об изменении пенсионного возраста в 2022 году
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Она напомнила, что постепенное повышение пенсионного возраста предусматривает десятилетний переходный период.

«Начиная со второго полугодия 2019 по второе полугодие 2022 года пенсионный возраст начал "сдвигаться" в сторону увеличения с шагом полгода – год», - сказала Финогенова.

Поэтому в 2024 году пенсионный возраст составит 58 лет для женщин и 63 года для мужчин, в 2026 году - 59 лет и 64 года соответственно.

В 2028 на отдых россияне будут уходить в 65 лет и 60 лет.

Требуемый для назначения пенсии страховой стаж составляет сейчас 13 лет. Он будет увеличиваться на один год до 2024-го, когда значение необходимого стажа достигнет 15 лет и больше повышаться не будет.

Для назначения пенсии необходимо наличие определённого количества коэффициентов: в 2022-м - не менее 23,4, но уже с 2025 года и позже — 30 баллов.

Ранее сообщалось, что с 1 февраля 2022 года пенсионеров могут вызвать в ФНС и потребовать справку о размерах получаемой пенсии.

Личный счет,Федеральная налоговая служба,
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