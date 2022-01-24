ФНС разъяснила, как рассчитать не облагаемый налогом доход от вкладов

Пример 1

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В 2020 году физлицо открывает вклад в размере 710 000 рублей по ставке 4,5%. В июле 2021 года срок вклада закончился, общий доход за 2021 год составил 31 950 рублей. Налогоплательщик сразу же перекладывает эти 710 тысяч рублей в другой банк уже по ставке 8%. Проценты при этом выплачиваются ежемесячно. Таким образом, по новому вкладу до конца 2021 года гражданин получит еще 23666 рублей.

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Совокупный процентный доход по вкладам в российских банках, выплаченный в 2021 году, составит 55 616 рублей.

Ключевая ставка Банка России на 1 января 2021 года составляла 4,25%, то есть необлагаемый процентный доход физического лица за год - 42 500 рублей.

В результате сумма налога к уплате составит: (55 616 рублей - 42 500 рублей) х 13% = 1 705 рублей.

Налоговая нагрузка в этом примере равна 3,1% ((1 705 рублей / 55 616 рублей) x 100%). Влияние налога на доходность по вкладу в этом случае составляет всего 0,24% (1705 / 710000).

Пример 2

Гражданин открыл в январе 2021 года вклад в размере 1100000 рублей на два года по ставке 3,5%. Выплаты ежемесячно. Доход, полученный по итогам 2021 года, составит 35291 рубль, что ниже необлагаемого минимума в 42500 рублей. НДФЛ в этом случае платить не придется.

Так как гражданин открывал вклад на два года, то условия по ставке в 3,5% сохраняются и в 2022 году. На начало этого года ставка ЦБ составляет уже 8,5%, то есть необлагаемый минимум вырос до 85 тысяч рублей. Вклад пополняемый, гражданин в январе 2022 года положил еще 1000000 рублей на этот же вклад. Итого на вкладе уже 2100000 рублей. По итогам 2022 года доход с этого вклада составит 70583 рублей, что снова ниже необлагаемого минимума в 2022 году. НДФЛ платить не придется.

"Проценты, выплаченные физическому лицу по валютным счетам, будут пересчитываться в рубли по официальному курсу Банка России на день фактического получения этого дохода. При этом изменение размера валютного вклада, вызванное курсовыми колебаниями, при расчете суммы НДФЛ не учитывается. Под налогообложение не попадают доходы по рублевым счетам, процентная ставка по которым в течение всего года не превышает 1% годовых, а также процентные доходы по счетам эскроу", - пояснили в ФНС.

Впервые уплатить этот налог за 2021 год вкладчикам придется до 1 декабря 2022 года. Налоговый орган самостоятельно рассчитает сумму налога по окончании года на основе сведений от банков и направит физическому лицу уведомление на уплату НДФЛ. С 1 января по 1 февраля 2022 года банки должны сообщить в налоговые органы информацию о суммах выплаченных процентов по вкладам (остаткам на счетах) в отношении каждого физического лица, которому производились такие выплаты в течение 2021 года. При этом данная информация направляется без детализации по размеру самого вклада, сроку его открытия и процентной ставки.