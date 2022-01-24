Раскрыто место, куда уходят пенсионные накопления «молчунов»

Денежные средства 38 миллионов будущих пенсионеров России вложены в различные сферы жизни, сообщают «Известия».

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Как сообщили в компании ВЭБ, которая по умолчанию управляет пенсионными накопления россиян, не выбравших частную управляющую компанию или негосударственный пенсионный фонд, большая часть денег вложена в корпоративные облигации. Оставшиеся средства находяся в государственных облигациях и депозитах.

Около 85% вложений осуществлено в реальный сектор: в транспортную отрасль и строительство дорог (37,67%), в нефтегазовую отрасль (15,96%), в элетроэнергетику (14,79%), в жилищную сферу и ипотеку (5,68%) и 10% в прочие отрасли. 15,33% денег находятся в бумагах российских банков и международных финансовых организаций.

По данным ВЭБ, что итогам 2021 года доходность госкорпорации составила 4,66% при инфляции в 8,39%. Как сообщил руководитель департамента доверительного управления ВЭБа Александр Попов, причиной невысокой доходности является рост инфляции и увеличение доходностей на рынке.