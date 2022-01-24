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18 минут назад

Налог на вклады свыше одного млн затронет россиян с меньшими сбережениями

Налог на доходы с банковских вкладов россиян на сумму свыше одного млн руб. по итогам 2021 года частично распространится и на держателей сбережений с меньшей суммой, сообщает РБК.

Налог на вклады: Сколько возьмут с россиян
Фото: РамблерРамблер

Под налог могут попасть любые депозиты, если на них начислены проценты более чем на 42,5 тыс. руб. Это произошло из-за удвоения за прошлый год ключевой ставки Банка России, а также роста ставок по вкладам.

Согласно действующему законодательству, налог не взимается с суммы доходов, получаемой умножением ставки ЦБ РФ на начало года (4,25%) на 1 млн руб. Таким образом, как сообщила замдиректора департамента розничных клиентских решений и цифрового бизнеса Росбанка Лидия Каширина, налогом может облагаться депозиты с суммой от 700 тыс. руб.

Вкладчик с начальной суммой 710 тыс. руб., имевший единственный вклад с начала 2021 года со ставкой 4,5%, а в августе переложивший деньги под более высокий процент (8%), так как появились такие промовклады, мог заработать за год 42,85 тыс. руб. Получается, что он обязан заплатить налог 13% с 350 руб., или 45,5 руб.

Как сообщалось, российские граждане, имеющие на счетах в банках более 1 млн рублей, с 2022 года будут обязаны платить налог с дохода по процентам. Так, в текущем году граждане заплатят налог на совокупный процентный доход по вкладам, выплаченный им за 2021 год, за исключением необлагаемой суммы. В 2021 году необлагаемый доход составлял 42,5 тыс. рублей.

Отмечается, что декларировать свои счета россиянам не придется, банки сами передадут в Федеральную налоговую службу необходимую информацию.

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