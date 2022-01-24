Россиян предупредили о росте цен на мясо птицы

У российских производителей мяса птицы появились сложности с закупкой инкубационных яиц, пишет «Коммерсант». Это обусловлено решением Россельхознадзора закрыть поставки из ряда регионов Германии, Нидерландов и Франции в конце 2021 года-начале 2022-го, рассказал изданию источник в отрасли.

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Стоимость инкубационных яиц превысила 40 рублей за штуку против стандартного уровня около 20 рублей.

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По словам президента Agrifood Strategies Альберта Давлеева, это может повлечь за собой повторение прошлогодней ситуации, когда сократилось предложение и выросла стоимость мяса птицы. Эксперт подчеркнул, что в результате этого производство вернулось на уровень 2020 года только к концу 2021 года. Давлеев отметил, что дефицит и повышение стоимости яиц побудит некоторые птицефабрики закупать продукцию у непроверенных поставщиков, а это опасно из-за риска занесения болезней, снижения сохранности птицы, а в итоге и роста себестоимости.

В «Траст-Птицеводческие активы» ожидают, что в связи с проблемами с закупкой инкубационных яиц тушка бройлера на полках к концу января может подорожать на 6–8 рублей за 1 кг.

Гендиректор Национального союза птицеводов (НСП) Сергей Лахтюхов отрицает тот факт, что на рынке наблюдается системный дефицит. В целом в НСП полагают, что сложности носят краткосрочный характер.

Давлеев считает, что благодаря поддержке создания репродукторов первого и второго порядка напряжение на рынке инкубационного яйца снизится. Однако, по его мнению, меры могут дать реальный эффект только к концу 2022 года. Полностью заместить импортную продукцию получится лишь к 2024 году, считает Давлеев.