Пенсионерам в Подмосковье анонсировали прибавку к пенсии

Власти Московской области поддержат наиболее уязвимых жителей региона — пенсионеров, которые живут на минимальное пособие. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.

Одинокие безработные жители Подмосковья старше 65 лет получат доплату к пенсии. Мера коснется тех, кто сейчас получает минимальное пособие (12 700 рублей). Их пенсия будет увеличена до 17 тысяч рублей. В общей сложности поддержку получат 33 тысячи человек, проживающих в Подмосковье больше 10 лет и не имеющих дополнительного дохода.

«Наш президент принял решение об индексации пенсий на 8,6% в этом году. Мы со своей стороны с января предусмотрели ресурсы для старшего поколения 65+. У тех, кто живет более 10 лет на территории Московской области, одиноко проживающих, минимальная пенсия будет 17 тысяч рублей», — сообщил Воробьев.

12 января президент РФ Владимир Путин поручил правительству проиндексировать пенсии на 8,6% – чуть выше уровня инфляции. 19 января зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова заявила, что российским пенсионерам уже с февраля 2022 года начнут выплачивать одной выплатой пенсию, проиндексированную на 8,6%. Она отметила, что за январь 2022 года после вступления в силу соответствующего закона пенсионерам с учетом доиндексации направят компенсацию к уже полученной пенсии, которая была повышена на 5,9%.