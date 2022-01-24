На россиянку повесили долги четырехсот человек

Жительница Челябинска оказалась должна более 22 млн рублей из-за технической ошибки, сообщает телеграм-канал Mash.

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По словам Елены Ивановой, на ней числятся долги более 400 человек, среди которых задолженности по штрафам, алиментам, коммунальным услугам, судебным решениям на суммы от 500 до нескольких десятков тысяч рублей.

Женщина отмечает, что на всех задолженностях указан ее номер СНИЛС, тогда как фамилии должников всегда разные. По мнению юриста Александра Щербинина, номер СНИЛС Елены мог автоматически сохраниться в программе обмена данными между Федеральной службы судебных приставов (ФССП) и другими государственными органами.

По словам Елены, она неоднократно заявляла об ошибке в ФССП, но там не только не исправили ситуацию, но и наложили 12 арестов на ее дачный участок с домом.