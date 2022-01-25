Пенсионные накопления предложили тратить на покупку жилья

Федеральная риелторская компания «Этажи» предложила позволить гражданам использовать свои пенсионные накопления до прекращения рабочей деятельности на покупку жилья, земельных участков или строительство дома. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на копию соответствующего обращения к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

Фото: ТАСС ТАСС

В Минфине заявили, что обращение компании рассмотрят в установленном порядке после его получения.

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Средства (полную сумму или часть) предложено выдавать по принципу ипотечного кредитования — на срок до 20 лет или до наступления пенсии, пояснил директор компании Ильдар Хусаинов. Инициатива предполагает, что деньги нужно будет возвращать по низкой ставке — 4–5% годовых. Если же процент ниже, чем инвестиционная доходность пенсионных фондов, то разница будет субсидирована по принципу ипотеки с господдержкой, добавил он. Для этой цели предлагается создать федерального оператора по использованию средств пенсионных начислений.

«Привлечение пенсионных накоплений может стать источником поддержания спроса на рынке недвижимости, снизить нагрузку на бюджетную систему страны. Так повысится и доступность жилья», — отметил эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук.

Независимый пенсионный консультант Сергей Звенигородский напомнил о том, что в настоящее время накопления россиян на старость формируются из перечисляемых работодателями средств в пенсионные фонды. Они, в свою очередь, инвестируют средства для роста их доходности с помощью управляющих.

Совладелец группы «Родина» Владимир Щекин назвал инициативу разумной. Девелопер считает, что мера откроет для стройотрасли дополнительный канал поступлений, который не будет зависеть от банков и текущей кредитно-денежной политики. Директор департамента ипотечного кредитования Est-a-Tet Алексей Новиков считает, что в части регионов пенсионных накоплений будет недостаточно для того, чтобы приобрести жилье или внести первоначальный взнос.

В Пенсионном фонде должна оставаться часть накоплений, чтобы у граждан была возможность при необходимости получать хотя бы минимальную пенсию, отметила коммерческий директор девелоперской компании «Мармакс» Валерия Русакова.

Забрать пенсионные накопления из инвестиционного оборота фондов будет трудно, отметил Звенигородский. Он считает, что и вывод, и «замораживание» части активов под новую структуру влекут за собой удорожание работы системы. Акционер, управляющий партнер ГК «Основа» Олег Колченко отметил, что пенсионные накопления не могут быть направлены на кредитование физлиц. По его мнению, инициативу тяжело реализовать. Владимир Щекин предупредил, что появление нового источника финансирования покупок жилья может стать драйвером роста цен на квартиры.