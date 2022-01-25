Сколько зарабатывают репетиторы по иностранному языку

Частные уроки дают возможность большинству российских преподавателей иностранного языка зарабатывать около 30 тысяч рублей в месяц, однако примерно 10% преподавателей зарабатывают на частных уроках за этот период до 100 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты опроса онлайн-платформы для учителей, авторов курсов и языковых школ Edvibe и сервиса «СберУслуги».

«Большинство опрошенных (42,2%) заявили, что в месяц благодаря частной практике зарабатывают в среднем менее 30 тысяч рублей. Каждый четвертый преподаватель от репетиторства зарабатывает в среднем 30-50 тысяч рублей. Доходы 16% респондентов достигают 50-70 тысяч рублей. Только 10% преподавателей удается заработать 80-100 тысяч рублей в месяц. Чуть более 4% респондентов заявили о доходе свыше 100 тысяч рублей в месяц», – говорится в исследовании.

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В Москве репетиторы получают в целом больше, чем в других регионах. Так, 30 тысяч рублей зарабатывают менее трети респондентов, 50-70 тысяч рублей – каждый четвертый репетитор. Кроме того, в столице зафиксирована наибольшая доля тех, кто получает за репетиторство 100 тысяч и выше – более 23%.

В Санкт-Петербурге 40% частных преподавателей иностранных языков получают 30-50 тысяч рублей. Чуть более трети респондентов в Санкт-Петербурге зарабатывают менее 30 тысяч рублей, каждый десятый – 80-100 тысяч рублей. Самые низкие доходы – у репетиторов на Дальнем Востоке. Исследование показало, что менее 30 тысяч рублей в регионе получает половина преподавателей.

В целом по России почти треть опрошенных преподавателей оценивает свой урок в 500-700 рублей. Почти такая же доля респондентов (29%) заявили, что их часовое занятие стоит 800-1000 рублей. Каждый пятый преподаватель получает за урок более 1000 рублей, каждый шестой – менее 500 рублей.

Если в Москве за часовой урок 45% репетиторов берут более 1 тысячи рублей, то в Южном федеральном округе большинство преподавателей (71%) берут 500-700 рублей за урок. В Сибири половина опрошенных репетиторов берет за часовое занятие 500-700 рублей. В Санкт-Петербурге часовое занятие у более половины учителей стоит 800-1000 рублей.

По данным сервиса «СберУслуги», цена одного занятия по английскому языку в Москве составляет минимум 1 000 рублей, в Санкт-Петербурге – от 700 рублей. В регионах стоимость уроков сильно меньше.

Отмечается, что большинство репетиторов (70%) трудятся менее 20 часов в неделю. Каждый четвертый респондент занимается частной практикой в среднем 30 часов в неделю. Менее 5% репетиторов следуют стандартному рабочему графику в 40 часов.