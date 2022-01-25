Ставки по вкладам вырастут до уровня 2016 года

«Главным стимулом скачка вкладов станет повышение доходности срочных депозитов. В первой половине 2021 года максимальная ставка по вкладам в десятке банков с самыми большими депозитами физлиц находилась в диапазоне 4,5-5%, а к концу декабря превышала 7,7%. Мы ожидает, что в 2022 году этот показатель может превысить 8,5% и даже достигнуть 9% — максимума за последние 5 лет», — говорится в исследовании.