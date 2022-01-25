Ставки по вкладам вырастут до уровня 2016 года

Максимальная ставка по вкладам в банках России в 2022 году превысит 8,5%. Об этом свидетельствует исследование агентства Национальные кредитные рейтинги.
Отмечается, что данного значения ставка в России последний раз достигала в 2016 году. Благодаря ее росту также на 10-12% (более двух триллионов рублей) увеличится объем средств населения на срочных депозитах — он приблизится к значениям весны 2020 года (23 триллиона рублей).
«Главным стимулом скачка вкладов станет повышение доходности срочных депозитов. В первой половине 2021 года максимальная ставка по вкладам в десятке банков с самыми большими депозитами физлиц находилась в диапазоне 4,5-5%, а к концу декабря превышала 7,7%. Мы ожидает, что в 2022 году этот показатель может превысить 8,5% и даже достигнуть 9% — максимума за последние 5 лет», — говорится в исследовании.
Кроме того в отдельных банках при соблюдении определенных условий доходность вкладов может составить до 10%. Также в НКР считают, что позитивное влияние на срочные депозиты окажет ожидаемое ослабление спроса на ипотеку на фоне увеличения стоимости кредитов. При этом основным сдерживающим фактором по-прежнему останется высокая инфляция, из-за которой многие постараются сделать большие покупки сразу, опасаясь дальнейшего роста цен.