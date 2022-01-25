Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+4° в 
USD 78.64EUR 88.93
Войти в почту
1 час назад

Ставки по вкладам вырастут до уровня 2016 года

Максимальная ставка по вкладам в банках России в 2022 году превысит 8,5%. Об этом свидетельствует исследование агентства Национальные кредитные рейтинги.

Ставки по вкладам вырастут до уровня 2016 года
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что данного значения ставка в России последний раз достигала в 2016 году. Благодаря ее росту также на 10-12% (более двух триллионов рублей) увеличится объем средств населения на срочных депозитах — он приблизится к значениям весны 2020 года (23 триллиона рублей).

«Главным стимулом скачка вкладов станет повышение доходности срочных депозитов. В первой половине 2021 года максимальная ставка по вкладам в десятке банков с самыми большими депозитами физлиц находилась в диапазоне 4,5-5%, а к концу декабря превышала 7,7%. Мы ожидает, что в 2022 году этот показатель может превысить 8,5% и даже достигнуть 9% — максимума за последние 5 лет», — говорится в исследовании.

Кроме того в отдельных банках при соблюдении определенных условий доходность вкладов может составить до 10%. Также в НКР считают, что позитивное влияние на срочные депозиты окажет ожидаемое ослабление спроса на ипотеку на фоне увеличения стоимости кредитов. При этом основным сдерживающим фактором по-прежнему останется высокая инфляция, из-за которой многие постараются сделать большие покупки сразу, опасаясь дальнейшего роста цен.

Личный счет,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители