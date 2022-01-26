Принесённые пациентом лекарства предложили не включать в тариф на лечение

Чтобы медучреждения больше не повышали тариф на оказание медицинской помощи и не терпели убытки от пациентов, которые приносят в больницы свои лекарства, член Комитета Госдумы по бюджету и налогам, доктор медицинских наук Айрат Фаррахов предложил законопроект, который вносит поправки в закон об обязательном медицинском страховании. Благодаря такой инициативе медучреждения смогут дифференцированно устанавливать тарифы на лечение в тех случаях, когда пациент приносит лекарства с собой, пишет «Парламентская газета».

Посоветовавшись с экспертами, мы разработали законопроект, который вносит изменения в закон об обязательном медицинском страховании. Он позволяет дифференцированно устанавливать тарифы на оплату лечения в ситуациях, когда больницы оказывают помощь пациентам, не затрачивая при этом средства на приобретение для них лекарств. Законопроектом предусматривается, что в этих случаях медучреждения не должны включать стоимость препаратов в тариф, — рассказал Фаррахов.

По мнению парламентария, ключевым аспектом этого вопроса должна стать возможность пациентов с тяжёлыми заболеваниями использовать высокотехнологичные лекарственные препараты в стационарах. Помимо этого, продолжил Фаррахов, важно избежать нарушений. Политик подчеркнул, что сейчас законодательная инициатива проходит необходимые согласования.