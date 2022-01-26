Бонус к пенсии: какие банки платят «живые» деньги за оформление пенсионных карт?

Деньги за перевод пенсии ВТБВ рекламе все звучит хорошо – пенсионер получает 2000 рублей за перевод. Конечно, хочется поверить в чудо, но в реальности таких чудес довольно мало, и даже если они есть, значит, это кому-то выгодно, особенно если речь заходит о банках. Банк – это не благотворительный фонд, а коммерческая организация, основная цель которой получать прибыль за счет клиентов-вкладчиков. И если вы видите «очень выгодное» предложение, стоит сначала ознакомиться со всеми условиями, возможно, они будут не такими привлекательными, как это казалось на первый взгляд.Идея поощрять клиентов за перевод пенсии в банк ВТБ родилась неслучайно. Банку нужны ежемесячные поступления, и как это сделать, если вкладчики все больше выбирают другие банки для своих небольших накоплений? Конечно – привлечь их рублем. Скажем, это своего рода инвестиция в будущее, которая принесла банку свои вполне ощутимые плоды. Банк поддержал инициативу государства – улучшать благосостояние граждан пенсионного возраста – предложил кратковременную акцию для новых клиентов.Из программы банка: все, кто не получали ранее пенсию через ВТБ могут гарантированно получить приветственные 2000 рублей за перевод пенсии на карту банка, подав заявку с сентября по октябрь 2021. Однако предложение было пересмотрено, и теперь срок акции продлен до конца апреля 2022 года.Пенсионеры – это значительная часть добросовестных клиентов, которые в последнее время стали приоритетной целевой аудиторией. Они платят своевременно, не берут лишнего и всегда имеют сбережения для форс-мажорных обстоятельств.Денежное предложение от СбераОбычной платежной картой уже давно не удивишь даже пенсионеров. Современные пенсионеры освоили интернет и онлайн-покупки, и вполне неплохо разбираются в выгодных предложениях от банков. Поэтому кредитным учреждениям нужно постоянно обновлять свое предложение, чтобы поддерживать интерес у граждан к их продуктам. Из-за стабильного оттока клиентов даже Сбербанку пришлось предложить нечто большее. С осени было анонсировано начисление 2500 бонусов за перевод пенсии на счет, открытый в Сбербанке. При этом бонусы можно было потратить исключительно на покупки в экосистеме Сбера, да и то при подключенной подписке СберПрайм.Однако такое предложение было расценено скорее как сугубо маркетинговое, и банку ничего не оставалось как предложить клиентам реальное вознаграждение в размере 1500 рублей. Правда, для этого нужно не получать пенсии в Сбербанке как минимум с сентября, а подать заявку можно максимум до конца марта 2022 года.Важно! И здесь есть ограничение. Бюджет акции может покрыть только до 20 тыс. заявок. А это значит, что выплату получат не все. Стоит поспешить с принятием решения – перевести пенсию в ВТБ или Сбер.Условия обслуживания пенсионных карт ВТБ и СбербанкаПомимо «плюшек» в виде реальных денег, обещанных банками за перевод пенсии, стоит всегда смотреть в корень вопроса и внимательно читать общие условия обслуживания пенсионных карт в том или ином банке. Возможно, общие условия будут куда более выгодными, чем даже единоразовые выплаты. УсловияСбербанкВТБ Выпуск и обслуживаниеБесплатноБесплатно Доход на остаток3,5%До 7,5% КэшбэкДо 30% за покупки у партнеров, до 3% в обычных категорияхДо 10% за оплату ЖКХ и на покупки в аптеке Дополнительные бонусыНе предусмотрено+ 3000 бонусами при наличии карты «Магнит» от ВТБ Снятие наличныхБесплатно в собственных банкоматах в пределах 150 тыс. за месяцДо 2 млн в собственных банкоматах и аппаратах партнерской сети Бесплатные переводыДо 50 тыс. в месяц в пределах СбераДо 100 тыс. через систему ВТБ-Онлайн и СБП Как видим, предложение от ВТБ будет куда более выгодным. Останется только разобраться с собственными предпочтениями и выбрать банк, подходящий именно вам.При этом обращать внимание стоит и на другие возможности: Удобство использования личного кабинета;Возможность оформить вклад в этом банке и процентная ставка в нем;Наличие других продуктов в том или ином банке;Удобство расположения банкоматов и филиалов. Есть ли подводные камни у этого бонуса?Многие, скорее всего, ждут разоблачения и подробный разбор «подводных камней» этого предложения. Но нет, все довольно прозрачно и просто: подал заявку, открыл карту, написал заявление на перевод пенсии, получили первое зачисление и вот вам одобрили перевод небольшой прибавки к основной пенсии.Главный минус – прибавка положена только единожды, сразу после поступления денег из ПФР. Обмануть систему не получится. Если зачисления поступают не из Пенсионного фонда – бонуса не будет. Но и здесь не все гладко. Почитав отзывы форумчан, мы обнаружили ряд проблем: Обещанные «приветственные» рубли поступают не в тот же день, что и пенсия. У части клиентов на это ушло от 1 до 3 недель;Некоторые держатели карт «Магнит» так и не дождались бонусов. При обращении в банк сотрудники предлагают обратиться в службу поддержки магазина, а магазин обещает сделать начисления, но их тоже можно ждать неделями. В отдельных случаях люди так и не смогли получить бонусы на карту «Магнит».При переходе в другой банк клиенты могут лишиться привилегий, накопленных за годы обслуживания в первом банке.Сбербанк может брать комиссию за перевод средств на счет в другой банк. Так перевод уже накопленного может привести к более серьезным потерям, чем получение незначительной единовременной прибавки. Весомые причины для перевода пенсии в другой банкИтак, давайте мыслить рационально: все проводимые операции с деньгами, особенно, если вы открываете сберегательные счета, должны быть досконально продуманными. Если у вас открыт вклад – его не стоит закрывать весь положенный срок, чтобы получить максимальную выгоду. Тоже касается и перевода пенсии: если для получения 1-2 тысяч за перевод пенсии вам придется потерять несколько тысяч за перевод денег между счетами, тогда такие операции будут не обоснованными. При принятии решения о переходе в другой банк стоит учитывать множество факторов: Качество обслуживания клиентов;Наличие широкой филиальной и аппаратной сети;Величина тарифов на ведение счета и подключение сопутствующих услуг;Дополнительные возможности: льготные ставки кредита, выгодные предложения по вкладам;Привлекательная система накопления бонусов или получения кэшбека;Начисление процентов на остаток по счету;Выгодные условия снятия наличных и пополнения счета;Наличие партнерской сети для обеспечения максимально комфортного обслуживания. И лишь только после изучения всех этих нюансов стоит обращать внимание на дополнительные «плюшки» в виде разовой выплаты. Ведь набор получаемых привилегий в одном банке может быть в разы выгоднее разового зачисления на счет.