Кого могут лишить наследства даже при наличии завещания

Старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова в беседе с агентством «Прайм» рассказала о категориях лиц, которые не могут претендовать на наследство ни по закону, ни по завещанию. Речь идет о недостойных наследниках.

В соответствии со ст. 1117 Гражданского кодекса РФ недостойными могут признать в первую очередь тех, кто своими умышленными противоправными действиями, направленными против наследодателя, кого-либо из других наследников, препятствовали осуществлению последней воли умершего. Это касается ситуаций, когда наследодателей заставляют написать завещание в его пользу, подделывают завещание, уничтожают существующее. При этом юрист отметила, что умышленные противоправные действия доказать весьма проблемно.

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«В частности, суды редко берутся рассматривать дела, если нет прямых подтверждений, что при жизни наследодателя наследник ему угрожал, избивал, физически принуждал. Это подтверждается вынесенными ранее судебными решениями – это позиция Верховного суда», – подчеркнула Гусятникова.

Недостойным наследник может быть признан и при злостном уклонении от исполнения своих обязанностей по отношению к наследодателю, отметила она. Недостойным наследником могут признать и сына, который не оказывал никакой помощи умирающему отцу.

«По закону (п.1 ст. 87 Семейного кодекса РФ) трудоспособные совершеннолетние дети обязаны содержать своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей и заботиться о них. Нетрудоспособным может быть пенсионер, инвалид и человек, который не имеет возможности самостоятельно себя обеспечивать в силу возраста или состояния здоровья», — уточнила Гусятникова.

Юрист добавила, что полного перечня действий или бездействий наследника, на основании которых его могут признать недостойным, в законе нет – это будет определять суд.

Гусятникова также подчеркнула, что права на получение наследства ребенка не имеют его родители, которых лишили родительских прав. Вместе с тем ребенок, родители которого лишены родительских прав, может претендовать на их наследство.