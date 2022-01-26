В ПФР напомнили о выплате в 7700 рублей

Минимальный размер одного из социальных пособий, которые предоставляются по линии ПФР, в ближайшее время составит почти 7700 рублей. Индексация выплаты произойдет в феврале. Об этом сообщает «Экономика сегодня» со ссылкой на представителей Пенсионного фонда России.
На данную государственную поддержку могут рассчитывать граждане, которые ухаживают за ребенком, возраст которого не превышает 1,5 лет. Сообщается, что его ежемесячно может получать кто-то из родителей, либо другой человек, который законно осуществляет уход за ребенком.
Соответствующую выплату могут получить только неработающие россияне, которые при этом не оформили пособие по безработице, напомнили в Пенсионном фонде.
«Пособие за февраль будет выплачено в марте по обычному графику, согласно которому пособия за предыдущий месяц выплачиваются в текущем месяце. Вопреки стандартному графику, пособие за январь выплачено досрочно не в феврале, а в январе», — отметили в ведомстве.
Сейчас минимум по пособию составляет 7082 рубля, с 1 февраля его увеличат до 7678 рублей. Максимальная сумма пособия составляет 14 166 рублей.
Ранее Минтруд подготовил проект постановления, согласно которому с 1 февраля 2022 года все выплаты, пособия и компенсации могут проиндексировать на 8,4% – на уровень инфляции за 2021 год.