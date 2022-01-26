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1 час назад

В ПФР напомнили о выплате в 7700 рублей

Минимальный размер одного из социальных пособий, которые предоставляются по линии ПФР, в ближайшее время составит почти 7700 рублей. Индексация выплаты произойдет в феврале. Об этом сообщает «Экономика сегодня» со ссылкой на представителей Пенсионного фонда России.

В ПФР напомнили о выплате в 7700 рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На данную государственную поддержку могут рассчитывать граждане, которые ухаживают за ребенком, возраст которого не превышает 1,5 лет. Сообщается, что его ежемесячно может получать кто-то из родителей, либо другой человек, который законно осуществляет уход за ребенком.

Соответствующую выплату могут получить только неработающие россияне, которые при этом не оформили пособие по безработице, напомнили в Пенсионном фонде.

«Пособие за февраль будет выплачено в марте по обычному графику, согласно которому пособия за предыдущий месяц выплачиваются в текущем месяце. Вопреки стандартному графику, пособие за январь выплачено досрочно не в феврале, а в январе», — отметили в ведомстве.

Сейчас минимум по пособию составляет 7082 рубля, с 1 февраля его увеличат до 7678 рублей. Максимальная сумма пособия составляет 14 166 рублей.

Ранее Минтруд подготовил проект постановления, согласно которому с 1 февраля 2022 года все выплаты, пособия и компенсации могут проиндексировать на 8,4% – на уровень инфляции за 2021 год.

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