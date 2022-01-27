Россиянам дали совет по восполнению стажа для пенсии

Представитель НПФ «Будущее» Евгений Биезбардис в беседе с агентством «Прайм» рассказал о нескольких способах решить проблему нехватки стажа (минимум 13 лет в 2022 году) для оформления пенсии.

Фото: ТАСС ТАСС

В первую очередь необходимо предоставить документы, подтверждающие годы работы.

Видео дня

«Согласно утвержденным Правилам подсчета и подтверждения страхового стажа для установления страховых пенсий, в этом могут помочь трудовые договоры, договоры ГПХ, лицевые счета и ведомости на выдачу заработной платы, справки от организаций, выплачивавших вознаграждение за создание творческих произведений, и от службы занятости населения о получении пособия по безработице и другие документы», — пояснил Биезбардис.

В случае утраты документов вследствие стихийных бедствий или небрежного их хранения по вине третьих лиц могут помочь показания как минимум двух свидетелей, отметил собеседник агентства.

Также можно «докупить» страховой стаж. Биезбардис напомнил о том, что, согласно российскому законодательству, человек может «купить» до половины обычного страхового стажа (т.е. с льготным, к примеру, «северным» стажем такое сделать не получится). Это увеличит количество пенсионных коэффициентов, требуемых для назначения пенсии.

«Минимальный размер добровольных страховых взносов в ПФР в 2022 году составляет 36 669 рублей 60 копеек. А максимальный — 293 356 рублей 80 копеек. Уплатить можно как всю сумму сразу, так и распределив ее по году вплоть до 31 декабря. "Купить" можно до половины требуемого стажа, в текущем году – это 6 лет. Исключение — самозанятые, для которых ограничений нет», — указал эксперт.

Также он напомнил о возможности сформировать заранее негосударственный пенсионный капитал. По негосударственной пенсии выплаты можно получать при достижении старого пенсионного возраста (для женщин – 55 лет, для мужчин – 60 лет) без учета стажа.

Биезбардис отметил, что подобные вложения могут окупиться быстрее, чем «покупка» стажа в государственной страховой системе. На это влияет инвестиционный доход от негосударственного пенсионного фонда и налоговый вычет от Федеральной налоговой службы, позволяющий вернуть до 13% от уплаченных взносов, отметил эксперт. Работодатели могут дополнительно софинансировать пенсионные отчисления своих работников вплоть до удвоения, экономя таким образом на налоге на прибыль и страховых взносах, добавил эксперт.