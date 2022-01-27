В Госдуме рассказали, кто может потерять пенсию

Выплату пенсии могут приостановить, если гражданин не предоставил документы об обучении или инвалидности, переезде в другую страну или окончании вида на жительство. Об этом URA.RU сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

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«Россияне в случае переезда за рубеж могут потерять пенсию. У нас есть международные договоры, в том числе по пенсионному обеспечению. Они заключены с достаточно большим количеством стран. Однако есть некоторые пробелы, где нет двусторонних отношений. В этом случае наши пенсионеры не получают пенсию за рубежом и те, кто приедут к нам из этой страны, тоже ее не получат. Также могут приостановить выплату в связи с окончанием срока действия вида на жительства для людей, которые живут в РФ на условиях получения гражданства», — пояснила она.

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Также можно потерять пенсию по инвалидности, если не были обновлены документы. Бессараб привела в пример ситуацию, когда группу инвалидности присваивают сроком на определенный период, а по его истечении человек забыл пройти переосвидетельствование. В такой ситуации выплата приостанавливается. Однако это не касается случаев, когда у гражданина есть бессрочная справка об инвалидности.

Парламентарий также напомнила о том, что пенсию по потере кормильца выплачивают до достижения 23 лет при условии обучения по очной форме. Если условия не соблюдаются, выплата прекращается в 18 лет, указала Бессараб. Она напомнила о необходимости вовремя предоставлять справки об обучении.

«С большинством российских образовательных организаций налажено межведомственное взаимодействие, и ПФР получает необходимые документы в беззаявительном порядке. При обучении же в иностранных вузах дети обязаны предоставить информацию о благополучном переходе на следующий курс обучения», — подчеркнула депутат.

Пенсионеры не могут лишиться страховых выплат по старости, напомнила Бессараб. При этом, если они получают пенсию не на карточку и в течение длительного времени ее не забирают, выплаты могут приостановить до выяснения обстоятельств, подытожила Бессараб.