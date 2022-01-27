Мишустин заявил об индексации социальных пособий

В России с 1 февраля размер ряда социальных пособий увеличится на 8,4%. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания правительства.

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Речь идет о ежемесячных выплатах семьям с детьми, инвалидам, ветеранам, Героям России и пострадавшим на производстве.

«Важно, чтобы все, кому положена такая помощь, своевременно и в полном объеме получали ее», – сказал премьер-министр.

Также увеличатся единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком, единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью.

Размер материнского капитала на первого ребенка увеличится с 483,9 тыс. рублей до 524,5 тыс. рублей, а на второго и последующих детей – до 693,1 тыс. рублей.