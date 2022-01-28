Медведев рассказал о зарплатах при четырехдневке

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что в случае перехода на четырехдневную рабочую неделю зарплаты должны остаться такими же, как и при пятидневке. Об этом сообщает ТАСС.

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«Никто никогда не говорил, что четырехдневная рабочая неделя это минус в деньгах. <…> За четыре дня нужно получать так же, как сейчас за пять», - сказал Медведев.

Он отметил, что во время пандемии многие рабочие процессы «свернулись в онлайн», люди перешли на удаленку и многие из них не планируют возвращаться к старому формату.

По мнению Медведева, для работающих на удаленке рабочая неделя не обязательно должна быть пятидневной.

«В некоторых случаях и четыре [дня] достаточно. А в некоторых случаях, когда это необходимо, можно и в воскресенье трудиться», - подчеркнул он.

Летом 2019-го Медведев назвал возможным переход России на четырехдневку. По его мнению, сокращение рабочей недели произойдет благодаря технологическому прогрессу, который уменьшает количество рабочих мест и позволяет тратить на работу меньше времени.

Медведев подчеркивал, что переход нельзя понимать «слишком буквально», и произойдет он «не сию секунду».

В Министерстве труда подготовили доклад, в котором перечислены плюсы и минусы нового графика. Так, четырехдневка может нести в себе риски увеличения издержек бизнеса на рабочую силу и повышения стоимости продукции для конечного потребителя.