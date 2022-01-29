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2 часа назад

Двум категориям россиян повысят пенсии с 1 февраля

Государственная дума РФ в первом чтении рассмотрит законопроект об автоматическом начислении надбавок к пенсиям шахтеров и летчиков гражданской авиации. При этом, уже с 1 февраля им проиндексируют сумму этих надбавок.

Части россиян повысят пенсии с 1 февраля
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Документ предусматривает дополнение информационной системы Пенсионного фонда данными о стаже и заработке летчиков и работников угольной промышленности, которым устанавливается дополнительное материальное обеспечение за счет взносов в ПФР. Надбавка будет назначаться на основе данных Единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО)», — пишет «Парламентская газета».

Вместе с тем, как отмечает «Российская газета», индексаци пенсионных доплат шахтерам и летчикам проводится четыре раза в год. С 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября. Издание подчеркивает, что упомянутые надбавки получают горняки и пилоты, уже не работающие по профессии.

Россиянам дали совет по восполнению стажа для пенсии

В Министерстве труда и социальной защиты РФ ранее предложили все пенсии начислять автоматически. Пенсионерам надо будет подать заявление онлайн на портале «Госуслуги». Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина отметила, что с 2022 года россияне начали получать 11 социальных выплат в автоматическом порядке.

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