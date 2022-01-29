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1 час назад

Юрист рассказала, кому могут снизить зарплату за январь

Январская зарплата россиян может уменьшиться при определенных обстоятельствах. Об этом рассказала эксперт юридической группы «Яковлев и Партнеры» Светлана Краснянская, сообщает «Прайм».

Юрист рассказала, кому могут снизить зарплату за январь
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Юрист отметила, что по Трудовому кодексу РФ (ст. 135) размер заработной платы в обязательном порядке фиксируется в договоре при приеме на работу, и стороны не могут его изменить.

Однако работодатель может выплатить другую сумму, если сотрудник уходил на больничный или в отпуск в январе. Также фактический размер зарплаты может измениться, если она состоит из оклада и премий.

«Если вы получаете оклад, который устанавливается, исходя из норм рабочего времени, сумма его не изменится, даже если фактически вы отработали меньше», - объяснила Краснянская.

Закон предусматривает, что работодатель может вносить поправки в трудовой договор, если прежние условия труда нельзя сохранить из-за организационных или технологических изменений. Сотрудника информируют об этом минимум за два месяца.

Ранее эксперты рассказали, кого работодатель может заставить работать в выходные.

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