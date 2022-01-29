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26 минут назад

Россиян предупредили о предлагающих «быстрый заработок» мошенниках

В интернете резко выросло количество фальшивых сайтов, предлагающих быстрый заработок и вложение инвестиций. У жертв крадут деньги и персональные данные, сообщает ВТБ.

Россиян предупредили о предлагающих «быстрый заработок» мошенниках
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«Специалисты ВТБ фиксируют рост числа фейковых ресурсов по обучающим программам для быстрого заработка в интернете или на фондовом рынке», - сказано в релизе банка.

Отмечается, что мошенники обещают пользователям значительные скидки или персональные консультации при условии срочной оплаты.

Эксперты ВТБ считают, что пандемия и перевод на «удаленку» до 50-70% персонала стали драйвером многочисленных фейковых предложений.

При любых покупках в интернете важно соблюдать бдительность и проверять ресурс, которому передаются персональные данные, пользоваться только проверенными сайтами, чтобы не скомпрометировать данные карты.

Если сайт, на котором была совершена покупка, показался подозрительным, стоит незамедлительно заблокировать карту, обратившись в ваш банк.

Ранее эксперты рассказали о серьезных изменениях в функционале сервиса «Сбербанк Онлайн».

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