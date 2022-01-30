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17 минут назад

В России спрос на продукты увеличился вдвое

Эксперты выяснили, что россияне перешли от покупок товаров с длительным сроком годности на свежую еду. Согласно исследованию NielsenIQ, спрос на продукты в 2021 году обогнал непродуктовые товары и увеличился вдвое - с 1,7% до 4,1% (по сравнению с 2020 годом).

Спрос на продукты вырос вдвое
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Наибольшим спросом в прошлом году пользовались свежие продукты (фрукты, овощи. – Авт.) и готовая еда, тогда как годом ранее под влиянием пандемии россияне активнее покупали продукты длительного срока годности - макароны, крупы, консервы. Они приобретались впрок в больших количествах», - пишут «Известия».

Кроме того, отмечается рост спроса на безалкогольные напитки и товары для домашних животных.

В России спрогнозировали возможное снижение цен на продукты

Специалисты Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) считают, что рост спроса на продукты связан с активным развитием их доставки. Они ждут сохранения данной тенденции и в этом году.

Ранее "Свободная пресса" приводила слова экономиста о том, почему россияне стали переходить с карт на наличные.

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