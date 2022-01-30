Россиянам назвали альтернативу валюте для хранения сбережений

Российские еврооблигации стали хорошей альтернативой валютным вкладам, они приносят доход в 2-4 раза больше, чем депозиты. Об этом рассказал исполнительный директор департамента рынка капиталов «Универ Капитал» Артем Тузов, передает РИА «Новости».

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«На фоне переговоров РФ, США и НАТО доходности еврооблигаций повысились. И сейчас можно найти еврооблигацию (например-RUSSIA-28) с доходностью к погашению 4,2%», - отметил Тузов.

По его словам, доходность вложений в ликвидный долг Российской Федерации в 2-4 раза больше вложений в валютные депозиты российских банков под 0,5-1,5%. Кроме того еврооблигации гораздо стабильнее иностранных акций, цена которых постоянно и существенно меняется на бирже.

Эксперт рекомендовал корпоративные еврооблигации группы ПИК (PIK-26 c погашением в 2026 году и доходностью 5,88%) и ГТЛК (GTLK-25 с погашением в 2025 году и доходностью в 4,53%). Тузов считает, что их можно будет продать с текущей доходностью или дороже цены покупки.

Еврооблигации торгуются на Московской бирже лотами от 1000 долларов. Для инвесторов с капиталом от 100 000 долларов доступен внебиржевой рынок облигаций.

Тузов прогнозирует, что «на горизонте в год» политики договорятся, напряженность спадет и рубль к доллару укрепится к прошлогодним значениям.