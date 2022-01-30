Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
-8° в 
USD 77.82EUR 86.64
Войти в почту
19 минут назад

Россиянам назвали альтернативу валюте для хранения сбережений

Российские еврооблигации стали хорошей альтернативой валютным вкладам, они приносят доход в 2-4 раза больше, чем депозиты. Об этом рассказал исполнительный директор департамента рынка капиталов «Универ Капитал» Артем Тузов, передает РИА «Новости».

Россиянам назвали альтернативу валюте для хранения сбережений
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«На фоне переговоров РФ, США и НАТО доходности еврооблигаций повысились. И сейчас можно найти еврооблигацию (например-RUSSIA-28) с доходностью к погашению 4,2%», - отметил Тузов.

По его словам, доходность вложений в ликвидный долг Российской Федерации в 2-4 раза больше вложений в валютные депозиты российских банков под 0,5-1,5%. Кроме того еврооблигации гораздо стабильнее иностранных акций, цена которых постоянно и существенно меняется на бирже.

Эксперт рекомендовал корпоративные еврооблигации группы ПИК (PIK-26 c погашением в 2026 году и доходностью 5,88%) и ГТЛК (GTLK-25 с погашением в 2025 году и доходностью в 4,53%). Тузов считает, что их можно будет продать с текущей доходностью или дороже цены покупки.

Еврооблигации торгуются на Московской бирже лотами от 1000 долларов. Для инвесторов с капиталом от 100 000 долларов доступен внебиржевой рынок облигаций.

Тузов прогнозирует, что «на горизонте в год» политики договорятся, напряженность спадет и рубль к доллару укрепится к прошлогодним значениям.

Ранее финансист Сергей Макаров заявил, что повышение ключевой ставки может вернуть рубль к 74-76 за доллар.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители