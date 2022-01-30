Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
-9° в 
USD 77.82EUR 86.64
Войти в почту
1 час назад

Социологи узнали, сколько россиян делают накопления

Социологи университета «Синергия» выяснили, что только 26% россиян копят деньги. Большинство откладывает каждый месяц меньше 5 тысяч рублей. Результаты опроса приводит РИА «Новости».

Социологи узнали, сколько россиян делают накопления
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Выяснилось, что меньше 5 тысяч рублей ежемесячно откладывает 64% опрошенных. Сумму от 5 до 10 тысяч накапливают 20%. Еще 9% находят возможность сэкономить 15–20 тысяч рублей.

Ежемесячный резерв больше 20 тысяч рублей могут позволить себе только 7%.

Чаще всего накопления предназначены для крупных покупок. Это недвижимость, автомобили, электроника и техника. Кроме того, граждане собирают средства на путешествия, образование, для подушки безопасности к пенсии и просто на «черный день».

Исследование проводилось в январе. Социологи опросили 5 тысяч человек во всех регионах России.

Ранее россиянам разрешили обращаться за выплатой пенсионных накоплений в онлайне.

3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители