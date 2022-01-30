Социологи узнали, сколько россиян делают накопления

Социологи университета «Синергия» выяснили, что только 26% россиян копят деньги. Большинство откладывает каждый месяц меньше 5 тысяч рублей. Результаты опроса приводит РИА «Новости».

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Выяснилось, что меньше 5 тысяч рублей ежемесячно откладывает 64% опрошенных. Сумму от 5 до 10 тысяч накапливают 20%. Еще 9% находят возможность сэкономить 15–20 тысяч рублей.

Ежемесячный резерв больше 20 тысяч рублей могут позволить себе только 7%.

Чаще всего накопления предназначены для крупных покупок. Это недвижимость, автомобили, электроника и техника. Кроме того, граждане собирают средства на путешествия, образование, для подушки безопасности к пенсии и просто на «черный день».

Исследование проводилось в январе. Социологи опросили 5 тысяч человек во всех регионах России.