Россиянам назвали лучшую валюту для сбережений

Экономист Михаил Делягин назвал лучшим способом сохранить накопленные деньги вложения в швейцарский франк. Об этом рассказало DEITA.RU.
Делягин посоветовал переводить во франки те накопления, которые их владелец не планирует использовать в ближайшее время - как минимум в течение полугода. По его мнению, вложения во франки позволят россиянам сохранить покупательную способность своих сбережений на время роста инфляции в России.
Тем, кому сбережения понадобятся раньше, чем через шесть месяцев, экономист посоветовал открыть в банке долларовый депозит.
Делягин назвал самыми опасными для вложений валюты стран с промышленным или добывающим характером экономики. По его словам, в случае кризиса страна, зарабатывающая в основном на добыче и экспорте полезных ископаемых или продукции тяжелой промышленности, столкнется с волатильностью своей валюты.
Инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин ранее назвал лучшими инструментами для инвестора доллар и евро, но не в виде наличных, а в форме вложения денег в финансовые инструменты - к примеру, облигации.
Людям, зарабатывающим в рублях, Бахтин посоветовал диверсифицировать накопления, переведя 30-40 процентов из них в доллары и евро.