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29 минут назад

Купите уже сейчас: россиянам назвали лучшую валюту для сбережений

Экономист Михаил Делягин назвал лучшим способом сохранить накопленные деньги вложения в швейцарский франк. Об этом рассказало DEITA.RU.

Россиянам назвали лучшую валюту для сбережений
Фото: ТАССТАСС

Делягин посоветовал переводить во франки те накопления, которые их владелец не планирует использовать в ближайшее время - как минимум в течение полугода. По его мнению, вложения во франки позволят россиянам сохранить покупательную способность своих сбережений на время роста инфляции в России.

Тем, кому сбережения понадобятся раньше, чем через шесть месяцев, экономист посоветовал открыть в банке долларовый депозит.

Делягин назвал самыми опасными для вложений валюты стран с промышленным или добывающим характером экономики. По его словам, в случае кризиса страна, зарабатывающая в основном на добыче и экспорте полезных ископаемых или продукции тяжелой промышленности, столкнется с волатильностью своей валюты.

Россиянам посоветовали не покупать валюту

Инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин ранее назвал лучшими инструментами для инвестора доллар и евро, но не в виде наличных, а в форме вложения денег в финансовые инструменты - к примеру, облигации.

Людям, зарабатывающим в рублях, Бахтин посоветовал диверсифицировать накопления, переведя 30-40 процентов из них в доллары и евро.

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