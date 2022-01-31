Кому увеличат пенсию и выплаты с 1 февраля

В январе неработающим россиянам повысили пенсии на 5,9%, ориентируясь на прогноз по инфляции на 2021 год, который составлял 4%. Однако фактическая инфляция оказалась выше, поэтому с 1 февраля выплаты снова проиндексируют уже на 8,6%, заявила агентству «Прайм» доцент экономического факультета РУДН, к.э.н Лариса Сорокина.

«Февральское увеличение пенсий будет идти уже по отношению к декабрю, иными словами, пенсию проиндексируют еще на 2,5%, то есть на разницу между фактической (8,4%) и прогнозной (5,9%) инфляцией», — пояснила эксперт.

Кроме того, с февраля будут проиндексированы ежемесячные выплаты по инвалидности, чернобыльцам, вдовам погибших и умерших ветеранов ВОВ, участникам ВОВ, ветеранам боевых действий. Для данных категорий лиц индексация также будет составлять 8,6% — чуть выше фактической инфляции. Материнский капитал также увеличат на 8,6%.

«С 1 апреля запланировано повышение социальных и государственных пенсий. Социальные пенсии выплачиваются в том случае, если нет необходимого страхового стажа для назначения страховой пенсии, и назначают на пять лет позже общеустановленного пенсионного возраста. Государственные пенсии выплачивают участникам Великой Отечественной войны, жителям блокадного Ленинграда, людям, пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф», — отметила Сорокина.

Данные выплаты проиндексируют на величину роста прожиточного минимума за 2021 год. Так, по прогнозам речь идет о 7,7%, однако фактический показатель определят только ближе к апрелю, указала эксперт. Она напомнила о том, что к 1 августа будут пересчитаны пенсии гражданам, которые в 2021 году работали и уплачивали взносы на обязательное пенсионное страхование. Точные цифры такого пересчета будут известны позже.

В дальнейшем увеличение пенсий будет происходить ежегодно с 1 января, полагает Сорокина. Также она отметила, что в 2024 году средний размер пенсий по стране будет составлять 20 000 рублей.