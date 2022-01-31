Повышение выплат и дорогой алкоголь: что изменится с февраля

«Известия» рассказали об изменениях, которые ждут россиян с февраля 2022 года. В первую очередь, в начале месяца материнский капитал и другие социальные выплаты проиндексируют с учетом фактической, а не прогнозируемой инфляции - на 8,4 процента.

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Индексация выплат

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С 1 февраля вырастут выплаты ветеранам, маткапитал, пособия по беременности и родам, по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих граждан, единовременное пособие при рождении ребенка, компенсации людям, подвергшимся радиоактивному воздействию, надбавки для пенсионеров с инвалидностью.

Как сообщалось ранее, пенсионеры с первой группой инвалидности с февраля начнут ежемесячно получать по 4430 рублей прибавки к пенсии. Пенсионерам с инвалидностью второй группы будут выплачивать по 3164 рубля каждый месяц, третьей группы - по 2533 рубля.

Размер маткапитала на первого ребенка составит 524,5 тысячи рублей. На второго - 693,1 тысячи, если семья не получала денег после рождения первого. Если выплата была получена ранее, после рождения второго ребенка пособие составит 168,6 тысячи рублей.

В 2021 году размер маткапитала на первого ребенка составлял 483 882 рубля. При рождении второго он увеличивался на 155 550 рублей.

Единовременная выплата при рождении ребенка (получить ее можно вне зависимости от трудоустройства и уровня доходов родителей) составит 20,4 тыс. рублей, если ребенок родился после 1 февраля.

Минимальное пособие по уходу за ребенком до полутора лет составит 7,6 тыс. рублей в месяц, максимальное - 31,3 тыс..

Также в начале февраля проиндексируют пособие на погребение (составит 6,9 тысячи рублей).

Рост цен на алкоголь

«Известия» отмечают, что с начала февраля алкоголь в России может подорожать как минимум на пять процентов. Газета связывает это с пятипроцентным ростом акцизной ставки. Чтобы не понести убытки, производители, скорее всего, поднимут цены.

Электронные больничные

По данным газеты, уже в феврале должен завершиться переход на электронные больничные. Этот документ врачи будут подписывать электронной подписью и размещать в информационной системе Фонда социального страхования (ФСС). По требованию пациента ему предоставят выписку с номером цифрового документа на бумаге.

После закрытия больничного пособие поступит работнику автоматически, напрямую из средств ФСС.

Защита прожиточного минимума должников

С 1 февраля вступает в силу закон, гарантирующий должникам неприкосновенный остаток от зарплаты или пенсии.

По действовавшим до начала февраля правилам, за долги могли удерживать до 50 процентов дохода. Иногда из-за этого на счету должника оставалась сумма, не дотягивающая до прожиточного минимума (ПМ). С 1 февраля приставы обязаны будут оставлять на счету должника сумму, равную установленному в регионе ПМ.