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1 час назад

Ретейлеры дали прогноз по ценам на электронику

Российские ретейлеры техники и электроники рассказали РИА Новости, как изменятся цены на продукцию в ближайшее время в условиях высокой волатильности рубля.

Ретейлеры дали прогноз по ценам на электронику
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Колебания курса валют могут повлиять на цены, однако резкого подорожания не будет, полагает вице-президент по закупкам и развитию компании «Связной» Михаил Догадин. По его словам, в таких ситуациях рост цен происходит постепенно в течение 2-3 месяцев.

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В пресс-службе «Билайн» рассказали, что в январе на стоимость электронных устройств в рознице влияли два разнонаправленных фактора – окончание новогодних акций, скидок и спецпредложений, а также желание продавцов сбыть излишки товара. Эти факторы могли изменить уровень цен, и эта тенденция может продолжиться уже под влиянием колебаний курса национальной валюты. В компании сообщили, что в первую очередь это отразится на стоимости смартфонов.

«Как ретейлер мы заинтересованы в том, чтобы покупатели имели возможность приобрести то, что нужно, был спрос, поэтому реализуем целый комплекс мер для сохранения привлекательных розничных цен, не перекладывая рост издержек», – рассказали в пресс-службе группы «М.Видео-Эльдорадо».

Там сообщили, что ретейлер проводит регулярные промоакции, специальные предложения и персональные скидки.

«Кроме того, мы стараемся обеспечить наличие товаров в разных ценовых категориях и расширяем ассортимент собственных торговых марок техники», – отметили в компании.

В компании МТС обратили внимание на то, что кратковременная волатильность валюты почти не влияет на конечную стоимость устройств, поскольку их закупают большими партиями на несколько месяцев вперед.

В январе «Известия», ссылаясь на ретейлеров и производителей смартфонов, сообщили, что ситуация на рынке гаджетов вряд ли улучшится в 2022 году. По прогнозам ретейлеров, дефицит устройств сохранится, а их стоимость вырастет. Рост цен на смартфоны в России в этом году может составить от 5 до 17%. Это обусловлено сохраняющейся нехваткой комплектующих для гаджетов, а также трудностью доставки последних с заводов в магазины.

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