Как изменится жизнь должников с 1 февраля

С 1 февраля 2022 года начнут действовать поправки, предполагающие послабления должникам по исполнительным производствам с денежными требованиями, сообщила агентству «Прайм» адвокат Елена Кудерко.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Теперь должнику будет гарантирован условный минимум денежных средств, которые будут оставаться в его распоряжении каждый месяц. Гарантированный доход будет равен прожиточному минимуму для социально-демографической группы, к которой относится должник: трудоспособное население или пенсионеры. Раньше приставы удерживали до 50% всех доходов в счет погашения долга и до 70% дохода по алиментным обязательствам. Соответственно, средства, оставшиеся на руках у должника после списания, «не нормировались и в расчет не брались», пояснила адвокат.

Видео дня

«Нововведение будет применяться не автоматически с 1 февраля, а на основании заявления должника, поданного в службу судебных приставов в которой ведется исполнительное производство. К заявлению необходимо будет приложить реквизиты банковской карты или счета, на который перечисляется доход, сведения о размере дохода, источнике его получения», — пояснила Кудерко.

При наличии у должника иждивенцев потребуется дополнительно представить документы, подтверждающие степень родства, основания для отнесения их к иждивенцам. Речь идет о справках об инвалидности, решении суда, судебных приказах, соглашениях об уплате алиментов. После изучения указанных документов судебный пристав-исполнитель примет постановление о гарантированной сумме минимального дохода, защищенного от списания по исполнительному производству.

В постановлении будет указан размер такой гарантированной суммы, информация о банковском счете, на котором такой доход сохраняется.