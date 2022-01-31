Раскрыты условия открытия вкладов для малоимущих

Процентная ставка по социальному вкладу для малообеспеченных россиян будет на 1 п.п. выше значения ключевой. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на проект закона, разработанный депутатами Госдумы.

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Отмечается, что у гражданина должен быть только один такой депозит не более чем на 100 тысяч рублей. В документе говорится, что у россиян с низким уровнем дохода будет возможность открыть социальный счет в банке.

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Доступ к социальному банковскому вкладу или счету намерены предоставить россиянам, которые получают социальную помощь со стороны государства. Информация об этом должна содержаться в Единой государственной информационной системе социального обеспечения (ЕГИССО).

У граждан не будет возможности вносить средства в иностранной валюте. Выплату процентов будут производить ежемесячно путем перечисления их на другой счет, указанный физлицом.

Вознаграждения на остаток на социальном счете, который предназначается только для операций в рублях с использованием национальных карт «Мир», предлагается начислять двумя способами. На сумму до 100 тысяч рублей проценты будут на 1 п. п. меньше, чем ключевая ставка, действующая на дату их начисления. Ставка на средства, превышающие указанный лимит, будет указана отдельно.

По депозитам можно будет пополнять вклад до лимита без уменьшения ставки и взимания комиссии в любое время, частично снимать средства и расторгать договор по инициативе физлица. Банк не может взимать плату за его открытие, обслуживание и ряд других услуг, включая операции до 15 тысяч рублей в течение месяца. Однако банки должны производить проверку всей необходимой информации о физлице в базе ЕГИССО до заключения договора с ним, а после его подписания внести информацию в базу, так же как и после расторжения.

У вице-президента Ассоциации банков России Алексея Войлукова идея вызывает множество вопросов, поскольку в настоящее время ставки у многих банков находятся на уровне ключевой. Он считает, что доходность по социальному вкладу будет незначительно отличаться от действующих. Аналитик банковских рейтингов НРА Наталия Богомолова полагает, что доля людей, которые откроют соцвклад, будет небольшой. В этой связи, как указала она, объем таких депозитов в структуре совокупного розничного портфеля составит порядка 0,2%.

Ведущий юрист компании «Парфенон» Павел Уткин считает, что обычный банковский вклад может быть намного выгоднее социального на фоне продуктовой инфляции и падения реальных доходов.