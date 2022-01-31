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46 минут назад

Эксперт рассказал о возможных новых выплатах по 10 тысяч

Заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ имени Плеханова Константин Ордов считает, что правительство РФ до начала апреля может принять решение о дополнительных выплатах россиянам в размере 5-10 тыс. руб. и об индексации пенсий, пишет Агентство Бизнес Новостей.

Ордов напомнил, что по официальным данным, уровень инфляции в декабре прошлого года составил 8,4%. По его мнению, слухи о превышении этого уровня в настоящее время преждевременны.

Как считает эксперт, можно с определенной долей уверенности говорить, что пик инфляционных процессов в РФ уже достигнут. После завершения первого квартала 2022 года можно будет ожидать появления тренда на снижении уровня инфляции в годовом выражении.

Вместе с тем, продуктовая инфляция уже превысила 10%, и это серьезно ударило по малообеспеченным и социально незащищенным слоям общества, включая пенсионеров, для которых 2021 год закончился снижением пособий в реальном выражении впервые за последние 7-10 лет.

Как отметил экономист, пока окончательные итоги 2021 года не подведены. В связи с этим нет понимания о необходимом уровне индексации пенсий. При этом в государственную казну на 2022 год уже были заложены определенные суммы на эти цели.

Кому увеличат пенсию и выплаты с 1 февраля

Как считает Ордов, до 1 апреля власти определятся с объемами дополнительных индексаций.

«Вполне вероятно, что до начала апреля мы услышим о планах по небольшой дополнительной индексации пенсий, также может быть принято решение о разовых выплатах в размере 5-10 тыс. рублей. Тогда это перекроет официальный уровень инфляции», - подчеркнул Ордов.

По его мнению, пенсионные выплаты общей сложности будут проиндексированы примерно на 10%. Этого до сих пор этого не произошло, так как необходимо исключить возможность ошибки в отношении объема дополнительной индексации.

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