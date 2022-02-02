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39 минут назад

Госдума увеличит важный для россиян штраф в 40 раз

Государственная дума готова принять в первом чтении законопроект «Единой России» об увеличении штрафов за зацепинг на поездах и трамваях в 40 раз. Как утверждают авторы инициативы, такое повышение штрафа должно снизить количество несчастных случаев на железной дороге.

Важный для россиян штраф увеличат в 40 раз
Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович© РИА Новости / Владимир Астапкович

«Увеличение штрафа в 40 раз — самая действенная мера, потому что сейчас, по большому счету, никакой ответственности нет. 4 тысяч рублей против 100 — это уже совсем другая сумма. Конечно, мы понимаем, что малолетний нарушитель вряд ли сможет сам заплатить его, подключатся родители, и вот их воздействие также позволит сократить количество зацеперов, а следовательно, снизить число травм и трагедий на железной дороге», — рассказал «Известиям» зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

Депутат ЛДПР Ярослав Нилов считает, что только повышение штрафов недостаточно. По его мнению, проблему также решат разъяснительные беседы и социальные ролики о том, какими могут быть последствия для здоровья и жизни за экстремальные поездки. Законопроект о штрафах для зацеперов рассмотрят в Госдуме 15 февраля.

Часть россиян получит по 10 тысяч рублей<br/>

Сейчас штраф за езду снаружи поезда составляет 100 рублей, он не менялся 20 лет. Сенаторы и депутаты, готовившие законопроект, предлагают установить штраф в пределах от двух до четырех тысяч рубелей.

Смерти среди зацеперов случаются регулярно. Например, осенью 2021 года в Екатеринбурге девушка-зацепер попала под колеса трамвая и погибла на месте. При этом на опасную поездку решается не только молодежь, но и пожилые люди.

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