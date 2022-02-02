Важный для россиян штраф увеличат в 40 раз

«Увеличение штрафа в 40 раз — самая действенная мера, потому что сейчас, по большому счету, никакой ответственности нет. 4 тысяч рублей против 100 — это уже совсем другая сумма. Конечно, мы понимаем, что малолетний нарушитель вряд ли сможет сам заплатить его, подключатся родители, и вот их воздействие также позволит сократить количество зацеперов, а следовательно, снизить число травм и трагедий на железной дороге», — рассказал «Известиям» зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.