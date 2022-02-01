Зарплаты снизятся: россиянам предрекли падение доходов

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«Коммерсант» ранее рассказал о планах властей объединить ПФР и ФСС в единый Социальный фонд к 2023 году.

Источники газеты отмечали, что реформа обсуждается уже почти десять лет. Ее основная цель сейчас - исполнение концепции цифровой трансформации социальной сферы до 2025 года. Концепция предполагает, что правительство будет управлять всеми социальными услугами РФ с помощью единой цифровой платформы.

Платформа объединит в себе все процессы - от выдачи электронного больничного до сертификата на материнский капитал ПФР. Кроме того, Минтруд планирует ввести единый тариф с общим порогом взносооблагаемой базы для уплаты взносов на пенсионное страхование, больничные и декрет.

С 2023 года, по задумке Минтруда, все работодатели будут уплачивать и пенсионные, и социальные взносы в Социальный фонд в прежнем размере, но в виде единого платежа.

При этом работодателей хотят обязать платить социальные взносы и за сотрудников, которые работают по гражданско-правовым договорам. По оценке Минтруда, это коснется 12,9 процента работодателей и 9,6 процента работников.

Такое решение увеличит доходы бюджета нового фонда и позволит поднять максимальный размер выплат по обязательному соцстрахованию в 1,5 раза к 2025 году, рассчитывают в правительстве.