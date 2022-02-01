Россияне владеют криптовалютой на 16,5 трлн рублей

В Кремле оценили российский рынок криптовалют в 16,5 триллиона рублей (214 миллиардов долларов). Об этом сообщает Bloomberg.

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Информированные источники сообщили агентству, что Кремль использовал цифру в 16,5 триллионов рублей при разработке плана регулирования рынка криптовалют. Эта сумма составляет около 12% общей капитализации имеющихся сейчас в мире цифровых активов (1,775 триллионов долларов).

Отмечается, что объем криптовалюты россиян рассчитали в январе путем анализа IP-адресов крупнейших пользователей биржи и другой информации.