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1 час назад

Россияне владеют криптовалютой на 16,5 трлн рублей

В Кремле оценили российский рынок криптовалют в 16,5 триллиона рублей (214 миллиардов долларов). Об этом сообщает Bloomberg.

Россияне владеют криптовалютой на 16,5 трлн рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Информированные источники сообщили агентству, что Кремль использовал цифру в 16,5 триллионов рублей при разработке плана регулирования рынка криптовалют. Эта сумма составляет около 12% общей капитализации имеющихся сейчас в мире цифровых активов (1,775 триллионов долларов).

Отмечается, что объем криптовалюты россиян рассчитали в январе путем анализа IP-адресов крупнейших пользователей биржи и другой информации.

Собеседники агентства признали, что оценка Кремля может быть заниженной, так как некоторые трейдеры скрывают свою деятельность. Курирующий цифровую экономику представитель вице-премьера России Дмитрия Чернышенко, отказался предоставить Bloomberg анализ рынка. При этом ранее Центробанк РФ оценивал годовой объем операций россиян с криптовалютами в пять миллиардов долларов.

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