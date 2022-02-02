Детские пособия будут назначать по новым правилам

Власти уточнили перечень имущества, которое учитывают при комплексной оценке нуждаемости семей при назначении им пособий. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает «Российская газета».

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С 1 апреля при определении права семьи на выплаты не будут учитывать арестованные, а также купленные на выделенные государством средства квартиры и машины. В доходе не будут считать налоговые вычеты, деньги, полученные по соцконтракту на развитие собственного дела или за маткапитал.

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Для нуждающихся беременных смягчили правило «нулевого дохода». При подаче заявления на пособие после двенадцати недель беременности оно не будет применяться. Женщине также полагаются выплаты, если 6 месяцев беременности выпали на период расчета среднедушевого дохода. Расчетный период составляет один год, доход считают за 12 месяцев, которые прошли четыре месяца назад от даты обращения за выплатой. Таким образом, женщине все равно полагается пособие, если в течение этого года у нее не было дохода, но при этом шесть месяцев она была беременна.

Также у родителей детей в возрасте от 3 до 7 лет будет возможность обратиться за выплатами по месту фактического проживания, если это предусмотрено в регионе. Все пособия при изменении прожиточного минимума будут пересчитываться в автоматическом режиме.

Комплексная оценка нуждаемости применяется для семей с детьми от 3 до 7 лет, одиноких родителей с детьми от 8 до 17 лет и беременных женщин, нуждающихся в господдержке. При назначении ежемесячных пособий учитывают не только доход, но и имущество, которым владеет семья. Семьи могут иметь одну квартиру любой площади или несколько квартир, если площадь на каждого члена семьи составляет менее 24 кв. м. Семья также может иметь в собственности дачу, гараж, земельный участок. Отказать в назначении пособия могут при «нулевом доходе». Так, власти ограничивают доступ к соцпособиям тем родителям, которые не пытаются сами обеспечить семью (не работают без подкрепленных документами уважительных причин и не состоят на учете в центре занятости).