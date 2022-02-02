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1 час назад

Части россиян напомнили о выплате в ₽30 тысяч

В 2022 году Пенсионный фонд (ПФР) начал перечислять выплату беременным женщинам на сроке не меньше 180 дней, чей муж служит в армии по призыву. Размер выплаты составляет 29 908,46 руб., сообщается на сайте фонда.

Части россиян напомнили о выплате в ₽30 тысяч
Фото: ТАССТАСС

«Женщина со сроком беременности не меньше 180 дней, муж которой служит в армии по призыву. Выплата также предоставляется, если муж учится на первом курсе военного училища или на первом курсе военной кафедры учебного заведения», — уточняет получателей пресс-служба ПФР.

Для получения единовременной выплаты необходимо обратиться в ПФР с заявлением и документами, подтверждающими право на выплату. Его нужно подать в течение 6 месяцев со дня окончания службы мужа в армии по призыву.

Ранее сообщалось, что власти уточнили перечень имущества, которое учитывают при комплексной оценке нуждаемости семей при назначении им пособий. С 1 апреля в России не будут учитывать арестованные, а также купленные на выделенные государством средства квартиры и машины. В доходе не будут считать налоговые вычеты, деньги, которые были получены по соцконтракту на развитие собственного бизнеса или за маткапитал.

С 1 февраля в России повысили часть социальных выплат, пособий и компенсаций. В частности, размер материнского капитала на первого ребенка увеличился до 524,5 тысячи рублей, а выплата на второго ребенка - до 693,1 тысячи рублей при условии, что семья не получала ее на первого ребенка.

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