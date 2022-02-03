В ПФР уточнили график выплат повышенных пенсий

Неработающие пенсионеры начнут получать проиндексированные на 8,6% выплаты с 3 февраля. Об этом сообщает отделение Пенсионного фонда по Москве и Московской области.

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Вместе с тем отмечается, что наряду с февральской пенсией россияне получат доплату за январь (разница между 8,6 и 5,9 %, на которые уже были проиндексированы пенсии за январь). Все выплаты будут увеличены в автоматическом режиме, обращаться в ПФР не требуется.

У всех граждан прибавка после индексации индивидуальна. В частности, если размер страховой пенсии по инвалидности на конец прошлого года составлял 11 487 рублей, то после индексации выплата повысится на 988 рублей, до 12 475 рублей. А если пенсия по старости составляла 18 626 рублей, то после индексации она вырастет на 1 602 рубля, до 20 228 рублей.

Напомним, 12 января президент РФ Владимир Путин поручил правительству проиндексировать пенсии на 8,6%. Соответствующий закон был подписан президентом РФ 28 января.

Ранее сообщалось, что гражданам России, потерявшим работу в предпенсионном возрасте, разрешили оформлять пенсионное удостоверение на два года раньше. Воспользоваться такой возможностью смогут россияне, которых уволили в результате сокращения штата или ликвидации организации. При этом у них должен быть наработан достаточный страховой стаж: для мужчин – 25 лет, для женщин — 20 лет.