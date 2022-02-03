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48 минут назад

Стали известны самые высокооплачиваемые вакансии в Москве

Вакансия директора по маркетингу названа одной из самых высокооплачиваемых в Москве в феврале текущего года. Стало известно, что такому специалисту готовы платить до 600 тысяч рублей в месяц, пишет ТАСС со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру».

В обязанности входит организация digital-маркетинга, подбор персонала и подрядчиков, разработка маркетинговой стратегии, создание посадочных страниц, SMM-продвижение и другие задачи. Следующей вакансией в рейтинге стал программист 1С в компании по производству женской обуви и аксессуаров. Соискателям предлагают до 300 тысяч рублей в месяц.

Еще одной наиболее высокооплачиваемой вакансией месяца стала няня, которой предлагают от 200 тысяч рублей. В обязанности входит уход за семимесячным ребенком и проведение с ним развивающих занятий.

Названы вакансии с зарплатой в ₽500 тысяч

Ранее сообщалось, что актуальными для трудоустройства сферами в Москве являются IT-сектор, здравоохранение и консалтинг. Уровень кадровой напряженности в перечисленных отраслях один из самых низких.

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