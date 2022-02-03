Россияне стали активнее покупать ювелирные украшения

Продажи ювелирных украшений в России в натуральном и денежном выражении в 2021 году увеличились на 20–25% в сравнении с предыдущим годом. Участники рынка объясняют это отложенным спросом и перераспределением трат с путешествий на покупку драгоценностей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные ассоциации «Гильдия ювелиров России».

По словам генерального директора «585*Золотой» Алексея Феликсова, вырос и средний чек на драгоценности – на 27% в сравнении с 2020 годом и на 17% в сравнении с 2019 годом. В компании отмечают, что одной из наиболее популярных товарных групп в 2021 году стали обручальные кольца, продажи которых возросли на 19% по сравнению с 2020 годом и на 15% - с 2019 годом. Также пользуются спросом золотые цепочки и браслеты (+ 20%), украшения с драгоценными и полудрагоценными камнями среднего и высокого ценового сегментов (+25%).

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«Во время пандемии мы увидели снижение интереса покупателей к ювелирным изделиям. Сказался тренд на рациональное потребление в кризис и неуверенность в будущем. Однако в 2021 году, по нашим данным, спрос стал расти — в денежном выражении продажи выросли на 12%», — отметила директор по маркетингу сети магазинов Adamas Анастасия Тугбаева.

Больше всего пользовались спросом изделия с бриллиантами, рассказали в компании. В 2021 году спрос на эту категорию украшений увеличился на 20% по сравнению с 2020 годом, а в январе 2022 года - на 19% в сравнении с аналогичным периодом 2021 года.

В российской алмазодобывающей компании «Алроса» также зафиксировали рост спроса на украшения с бриллиантами. Там подчеркнули, что в период ограничений на путешествия из-за пандемии многие люди начали откладывать средства на другие «эмоциональные» подарки. В компании добавили, что россияне стали чаще покупать такие изделия в инвестиционных целях.

Увеличение спроса на драгоценности обусловлено перераспределением трат, запланированных на путешествия, отметил гендиректор ассоциации «Гильдия ювелиров России» Эдуард Уткин. Президент компании «Алмаз-Холдинг» Флун Гумеров связал растущий спрос на ювелирные изделия с ограниченным объемом предложения: если в 2014 году в России произвели почти 100 т изделий, то в 2020 году – только 39 т.

Отмечается, что в 2021 году цены на ювелирные украшения стабилизировались. Однако в 2022 году в компаниях ожидают нового скачка. По словам Флуна Гумерова, рост цен может составить 10–15% из-за подорожания металла, камней и роста расходов на маркировку изделий.