Россияне перешли на алкоголь в больших бутылках

Розничные сети зафиксировали увеличение спроса на крепкий алкоголь в больших емкостях, пишет «Коммерсант». В частности, в сети «Винлаб» (входит в Beluga Group) продажи крепких спиртных напитков в бутылках объемом 1 л в 2021 году выросли на 32% год к году.

В общей сложности на этот формат пришлось 8,5% всех продаж в сети за период, в категории ликеров бутылки 1 л заняли 21%, виски — 13%, ромов — 12%.

В «Верном» зафиксировали рост продаж алкоголя в бутылках от 1 л в 2021 году на 37% в денежном выражении и на 74% в натуральном год к году. Например, продажи водки в таких емкостях увеличились на 60% и на 66% соответственно. Продажи коньяка объемом 1 л выросли на 22% в денежном выражении, а в натуральном – в пять раз при двукратном увеличении ассортимента, отметили в «Верном».

В «Винлабе» объясняют тенденцию стремлением потребителей сократить число посещений магазинов и покупать больше за один визит, а также желанием экономить при покупке больших литражей. В «Перекрестке» водка «Русский стандарт» стоит 499–569 рублей за 0,5 л, 739 рублей за 0,7 л и 899 рублей за 1 л.

В Auchan популярность крепких напитков в больших бутылках объясняют сложной эпидемиологической обстановкой и снижением частоты посещений общественных мест.

По словам владельца бренд-агентства Kaufman Станислава Кауфмана, в этой ситуации сошлись два фактора: стремление потребителя оптимизировать расходы и возможность для производителей сократить издержки при производстве больших емкостей.