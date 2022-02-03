ВТБ предложил замораживать подозрительные переводы

Банк ВТБ выступил с предложением ввести новые законодательные инициативы для борьбы с телефонными мошенниками, а также обеспечить возможность замораживать подозрительные переводы на срок до месяца. Об этом заявил на пресс-конференции заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Инициатива направлена как на повышение степени защиты россиян от телефонных атак с подменных номеров, так и на усиление борьбы с «дропперами» (подставные лица, через которых обналичиваются украденные у граждан деньги).

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В ВТБ отметили, что зачастую у телефонных мошенников получается обмануть собеседника, имитируя звонок от государственных структур с использованием виртуального подменного номера.

«Мы считаем, что клиенты российских банков нуждаются в дополнительной защите, и предлагаем ввести более строгие нормативные ограничения и контроль звонков с виртуальных подменных номеров, а также обеспечить идентификацию конечного владельца номера, чтобы пользователь был уверен в своем собеседнике и затем при необходимости мог предъявить денежные претензии конкретному физическому или юридическому лицу. Нужно создать реестр номеров со стороны юрлиц, которые нельзя использовать в качестве виртуальных. В первую очередь - принадлежащих госведомствам и банкам», – подчеркнул Печатников.

При получении доступа к счетам обманутых клиентов злоумышленники выводят деньги на посредников-«дропперов» в другие банки и быстро их обналичивают. В настоящее время у банков нет возможности остановить вывод денег со счета в другой банк, даже если счет «дроппера» уже определен и заблокирован. Это можно сделать лишь по решению суда.

«ВТБ предлагает наделить банки подобными полномочиями и разрешить полную блокировку счетов «дропперов» на срок до 30 дней. Для этого требуется разработать единый перечень критериев, по которым все банки смогут останавливать подозрительные транзакции. Эффективному решению этого вопроса поможет межбанковский обмен данными о мошенниках, в рамках которого все игроки смогут оперативно координировать свои действия», – указал Печатников.