В ПФР рассказали, кому положена выплата в ₽13900

В Пенсионном фонде напомнили о ежемесячном пособии на ребенка военнослужащего по призыву. Размер выплаты составит почти 13 900 рублей. Получить ее может мать или опекун ребенка либо родственник, который фактически ухаживает за ним, например, бабушка или дедушка ребенка. Об этом сообщает «Федерал Пресс».

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«Чтобы получить выплату, нужно обратиться с заявлением и документами, подтверждающими право на выплату, в клиентскую службу Пенсионного фонда по месту жительства», – пояснили в ведомстве.

Важное условие – отец должен проходить военную службу. В пособии будет отказано, если отец ребенка учится в военном училище либо на военной кафедре высшего учебного заведения.

Сумма выплаты в начале года составляла около 12 870 рублей. Однако после февральской индексации пособие увеличилось до 13 894 рублей 61 копейки.

Ранее сообщалось, что в 2022 году Пенсионный фонд (ПФР) начал перечислять выплату беременным женщинам на сроке не меньше 180 дней, чей муж служит в армии по призыву. Размер выплаты составляет 29 908,46 руб. Для получения данной выплаты необходимо обратиться в ПФР с заявлением и документами, подтверждающими право на выплату. Заявление нужно подать в течение 6 месяцев со дня окончания службы мужа в армии по призыву.