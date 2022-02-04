Пенсии советских времен перевели в российские рубли

Финансовые эксперты провели эксперимент и перевели пенсии времен СССР в российские рубли. О результатах сообщают СМИ.

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«Предварительные подсчеты говорят о том, что в среднем один советский рубль можно приравнять к современным 198 рублям. Средний размер пенсии за все время существования СССР подсчитать практически невозможно», – говорится в сообщении.

Однако эксперты взяли широкий период и за основу отметили сумму в 180 рублей. Согласно подсчетам, пенсионеры в этом случае должны получать почти 36 тысяч рублей, и не меньше, передает Primpress.ru.