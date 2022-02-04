Наценку магазинов на важные продукты ограничат

Минсельхоз РФ, Минпромторг и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России разработают перечень продуктов для торговых сетей, на которые будет распространяться торговая наценка до 5%. Об этом сообщает РИА Новости.
«Скорее всего, это будут наиболее востребованные типовые продукты, в перечень, войдут, например, и хлеб, и молочка», - цитирует агентство одного из участников межведомственного совещания по поводу стабилизации цен на продукты.
Также планируется зафиксировать торговую наценку от 0% до 5% на борщевой набор, то есть на картофель, морковь, свеклу, капусту. Кроме того, планируется зафиксировать цены на сахар, как в прошлом году. Обсуждается вопрос выделения дополнительных субсидий молочной отрасли на приобретение кормов, планы поддержки хлебопеков.
Решения будут доведены до сетей, а рекомендации будут зафиксированы в декларации или подобном документе. ФАС будет следить за выполнением рекомендаций. Собеседник агентства считает, что обсуждаемые меры по установлению торговой наценки не приведут к снижению цен.
«Cети в этом случае просто введут еще одного торгового посредника, он будет дороже закупать и так же - продавать. Чтобы не росли цены, выход один - надо увеличивать производство. Тогда начинается конкуренция, начинается снижение цены. А пока мы производство не увеличим, рентабельности у производителей нет, поэтому и они цены держат, и сети пытаются заработать», - пояснил он.
Ранее сообщалось, что торговые сети начали активно продавать ряд продуктов по закупочной цене либо ниже нее. Так, помимо X5 Group и «Магнита», наценку на 200 товаров первой необходимости ограничил ретейлер «Верный». В сети заявили, что покупатели смогут приобрести эти товары по закупочной цене или с минимальной наценкой, верхний предел которой будет ограничен 10%.