Наценку магазинов на важные продукты ограничат

«Cети в этом случае просто введут еще одного торгового посредника, он будет дороже закупать и так же - продавать. Чтобы не росли цены, выход один - надо увеличивать производство. Тогда начинается конкуренция, начинается снижение цены. А пока мы производство не увеличим, рентабельности у производителей нет, поэтому и они цены держат, и сети пытаются заработать», - пояснил он.