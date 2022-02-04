Россияне запаслись попкорном

В России в пандемию увеличился спрос на попкорн, сообщает РБК со ссылкой на данные исследовательской компании NielsenIQ.

Фото: ТАСС ТАСС

Воздушная кукуруза стала самой быстрорастущей категорией продуктов для легких перекусов (снеков) в продажах в торговых сетях. Продажи попкорна увеличились год к году почти на 27% в денежном выражении и на 18% — в натуральном. При этом рост продаж чипсов составил 17% в денежном выражении.

Видео дня

Большая доля попкорна реализуется через розницу. Через бары кинотеатров продается только 15–20% попкорна, остальной объем — через другие каналы, главный из которых — ретейл, рассказал представитель компании «Деловая Русь», крупнейшего поставщика попкорна для российских кинотеатров. В торговой сети «Перекресток» продажи попкорна в 2021 году возросли на 18,4% в натуральном выражении в сравнении с предыдущим годом, отметил представитель X5 Group (управляет сетями «Перекресток», «Пятерочка» и «Чижик»).

В NielsenIQ рост розничных продаж воздушной кукурузы связывают с увеличившимся домашним потреблением. Как отмечает руководитель группы по работе с ключевыми клиентами NielsenIQ Елена Шейнкман, из-за ограничений в пандемию люди стали реже куда-либо выходить и чаще смотреть кино дома и покупать для этого попкорн. Также спрос вырос за счет развития собственных торговых марок, отметил представитель X5.

В период пандемии для россиян попкорн стал продуктом для домашнего потребления в том числе благодаря запущенному в ретейле тренду на промокоды и подписки от онлайн-кинотеатров, которые популяризировали сочетание «онлайн-кинотеатр + попкорн из магазина», заявила представитель производителя готового и микроволнового попкорна Holy Corn! Ольга Бочкарева.