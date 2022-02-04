Курильщикам напомнили о новых штрафах до ₽25 тысяч

С 1 февраля в России ввели новые штрафы за перевозку табачной продукции. Теперь ответственность устанавливают за незаконное перемещение по территории России физическими лицами табачной продукции и табачных изделий, не маркированных акцизными марками. Об этом в беседе с агентством «Прайм» сообщил ведущий юрист Евразийской юридической компании «Сенатор плюс» Юрий Дахов.

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Речь идет об изменениях в Кодекс об административных правонарушениях, которые стали действовать с февраля. Ответственность понесут и те, кто перевозит немаркированную табачную продукцию Евразийского экономического союза.

«Исключением является перемещение по российской территории физическими лицами, достигшими восемнадцати лет, табачных изделий в количестве не более 200 сигарет, или 50 сигар (сигарилл), или 250 граммов табака, или указанных табачных изделий в ассортименте весом не более 250 граммов на одного человека, за исключением случаев, предусмотренных статьей 16.21 Кодекса», — уточнил он.

Следовательно, разрешается перевозить табачную продукцию при соблюдении вышеуказанных требований. За нарушение нормы гражданам грозит штраф в размере от 15 тысяч до 25 тысяч рублей «с конфискацией продукции, явившейся предметом административного правонарушения».

Дахов добавил, что составлять протоколы об административных правонарушениях могут должностные лица ОВД (полиции) и должностные лица органов, осуществляющих федеральный государственный транспортный надзор.