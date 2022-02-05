Правила начисления некоторых пенсионных выплат изменятся

С 7 февраля в России представителям коренных малочисленных народов Севера будут назначать социальную пенсию на основании сведений из специального электронного реестра, сообщает "Парламентская газета".

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Это позволит освободить данную категорию граждан от личного обращения в Пенсионный фонд. Список лиц, относящихся к коренным малочисленным народам РФ, формирует Федеральное агентство по делам национальностей. Впредь ПФР получит право запрашивать у агентства данные для назначения социальной пенсии.

«При этом сохраняется и прежний порядок, при котором гражданин, сведения о котором не содержатся в реестре, при обращении за установлением пенсии вправе предоставить документы, подтверждающие принадлежность к малочисленным народам Севера», — сообщила заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.

Право на социальную пенсию по старости имеют граждане из числа малочисленных коренных народов Севера, проживающих на землях своих предков постоянно: у мужчин — по достижении 55 лет, у женщин — 50 лет.

С 14 октября прошлого года подать документы для включения в реестр коренных малочисленных народов можно в многофункциональных центрах государственных и муниципальных услуг (МФЦ). Это могут сделать не только граждане, но и община, что очень удобно для тех, кто живёт в отдалённых и труднодоступных местах.