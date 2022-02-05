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1 час назад

Пенсии части россиян начнут начислять по-новому

В России изменятся правила начисления пенсионных выплат для некоторых категорий граждан. Об этом сообщает «Парламентская газета».

Пенсии части россиян начнут начислять по-новому
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Речь идет о представителях коренных малочисленных народов Севера. С 7 февраля они начнут получать пенсию автоматически, им не придется посещать отделения Пенсионного фонда.

Социальную пенсию северянам будут назначать на основании сведений из специального электронного реестра. Его формирует Федеральное агентство по делам национальностей. ПФР получил право запрашивать у агентства данные для назначения социальной пенсии.

Если сведения о гражданине не содержатся в реестре, он вправе представить документы, подтверждающие принадлежность к малочисленным народам Севера.

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Право на социальную пенсию по старости есть у граждан из числа малочисленных коренных народов Севера, проживающих на землях своих предков постоянно: у мужчин - по достижении 55 лет, у женщин - 50 лет.

Ранее специалисты рассказали, как отразится на пенсии служба в армии.

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